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Раскрыта стоимость самого дешевого коттеджа Подмосковья
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Раскрыта стоимость самого дешевого коттеджа Подмосковья 

dom.lenta.ru 56 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Цены на рынке частных домов в Московской области снизились за год на 2,1 процента, при этом самые дорогие объекты выставлены на продажу в Мытищах, самые дешевые — в Серебряных прудах, Рошале и Дрезне. Об этом говорится в исследовании портала «Мир Квартир», поступившем во вторник, 24 июля, в редакцию «Дома».
Средняя стоимость дома в Мытищах без учета элитного сегмента составляет 23,2 миллиона рублей. Высокие показатели отмечаются также в Красногорске, Балашихе и Химках: средняя стоимость лота здесь находится в пределах 20-22,2 миллиона рублей.
Самые дешевые домовладения расположены в городах у границ Московской области. Так, средняя стоимость частного дома в Серебряных Прудах в июле 2018-го составила 2,39 миллиона рублей, в городах Рошаль и Дрезна — 2,48 и 2,49 миллиона рублей соответственно. «Разница в стоимости между первыми и последними участниками рейтинга составляет, как и год назад, приблизительно десять раз », — отмечается в исследовании.
В июне 2018 года эксперты компании «Метриум» сообщали о снижении цен на загородном рынке Московской области. В частности, по их данным, за год к июню 2018-го загородные дома в новых поселках по Дмитровскому, Киевскому, Минскому, Новорижскому и Рублево-Успенскому направлениям Подмосковья в среднем потеряли в цене 33 процента. Ценовым антилидером стала Новая Рига, где среднестатистический дом подешевел на 52 процента, со 114 до 54 миллионов рублей.
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