26% рост продаж систем безопасности «all in one» прогнозируют эксперты в 2018 году

По информации исследовательской компании «The Freedonia Group», в сравнении с 2017 годом в 2018 году объем продаж увеличится до 3,4 млрд долларов.

Существуют несколько факторов, которые способствуют увеличению спроса и соответственно продаж. Это приличный дисконт при оформлении страховки на недвижимое имущество. Представители страховых компаний предоставляют скидку владельцам «умных домов». В данном случае система безопасности «все в одном» быстро помогают рассчитать все риски в конкретный момент времени. А собственник жилья заинтересован поддерживать ее в рабочем состоянии.

Кроме того, владелец «умного дома» с системой безопасности « all in one» существенно экономит. Ведь если покупать компоненты системы по отдельности, получится дороже.

При этом устройства «all in one» — далеко не самый популярный у пользователей вид систем домашней безопасности. Пока лишь одна причина сдерживает рост продаж в этом сегменте — плохая осведомленность потенциальных покупателей. Они мало знают о новых предложениях на рынке для умного дома.