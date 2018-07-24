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26% рост продаж систем безопасности «all in one» прогнозируют эксперты в 2018 году
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26% рост продаж систем безопасности «all in one» прогнозируют эксперты в 2018 году 

RUБЕЖ 28 минут назад
Фото: RUБЕЖ
По информации исследовательской компании «The Freedonia Group», в сравнении с 2017 годом в 2018 году объем продаж увеличится до 3,4 млрд долларов.
Существуют несколько факторов, которые способствуют увеличению спроса и соответственно продаж. Это приличный дисконт при оформлении страховки на недвижимое имущество. Представители страховых компаний предоставляют скидку владельцам «умных домов». В данном случае система безопасности «все в одном» быстро помогают рассчитать все риски в конкретный момент времени. А собственник жилья заинтересован поддерживать ее в рабочем состоянии.
Кроме того, владелец «умного дома» с системой безопасности « all in one» существенно экономит. Ведь если покупать компоненты системы по отдельности, получится дороже.
При этом устройства «all in one» — далеко не самый популярный у пользователей вид систем домашней безопасности. Пока лишь одна причина сдерживает рост продаж в этом сегменте — плохая осведомленность потенциальных покупателей. Они мало знают о новых предложениях на рынке для умного дома.
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