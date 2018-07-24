«Челси» поднял цену на Виллиана

Лондонский «Челси» поднял цену на своего вингера Виллиана, информирует Sky Sports News.

Так, по сведениям источника, «аристократы» будут готовы пойти на продажу бразильца, если получат по нему предложение в размере 80-ти миллионов евро.