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«Челси» поднял цену на Виллиана
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«Челси» поднял цену на Виллиана 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Лондонский «Челси» поднял цену на своего вингера Виллиана, информирует Sky Sports News.
Так, по сведениям источника, «аристократы» будут готовы пойти на продажу бразильца, если получат по нему предложение в размере 80-ти миллионов евро.
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