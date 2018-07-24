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Завод ТагАЗ продают по рекордно низкой цене
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Завод ТагАЗ продают по рекордно низкой цене 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Имущество обанкротившегося Таганрогского автомобильного завода в очередной раз выставлено на продажу. Конкурсный управляющий выставил имущество на продажу по рекордно низкой цене.
Единым лотом на публичные торги выставлен весь имущественный комплекс TагАЗ, который включает в себя цеха, земельные участки, оборудование, машины заводского автокомбината. За последние несколько лет имущество завода пытались продать уже пять раз, однако покупатель так и не был найден. Сейчас на имущество завода установлена рекордно низкая начальная цена — 1,022 млрд рублей. Для сравнения, два года назад за этот же лот просили в четыре раза больше. В ходе торгов каждые семь календарных дней цена лота будет снижаться на 73,951 млн руб. Минимальная цена продажи — 800 млн руб. Публичное предложение действует по 13 августа включительно, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
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