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Общество «Оренбургуголь» в арбитражном суде признано банкротом
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Общество «Оренбургуголь» в арбитражном суде признано банкротом 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Арбитражный суд Оренбургской области 19 июля текущего года признал несостоятельным ОАО «Оренбургуголь» поселка Тюльган. Общество переходит в режим наблюдения. Заниматься финансовыми вопросами банкрота теперь будет временный управляющий Юлия Устимова.
На одном из сайтов сообщается, что чистый убыток ОАО «Оренбургуголь» за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета составил 47,83 млн руб. против прибыли в 1,08 млн руб. годом ранее. Это следует из отчета компании. Продажи общества снизились почти в 12 раз — с 174,81 млн руб. до 15,22 млн руб. Валовый убыток за 2016 год составил 31,93 млн руб. против прибыли в 38,58 млн руб. годом ранее. Убыток до налогообложения компании «Оренбургуголь» за 2016 год составил 59,00 млн руб. против прибыли в 2,04 млн руб. в 2015.
«АиФ Оренбург» писал о долгах за электроэнергию, которые к июню 2016 года составляли на предприятии свыше 13 млнруб. Проблемы на предприятии начались годом ранее, когда основной потребитель тюльганского угля — ТЭЦ в г. Кумертау — отказалась от сотрудничества с оренбургским предприятием.
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