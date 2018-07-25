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Сочи стал лидером по росту продаж пива и чипсов среди городов-организаторов ЧМ
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Сочи стал лидером по росту продаж пива и чипсов среди городов-организаторов ЧМ 

Деловая газета. Юг 17 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
Сочи оказался в числе лидеров среди городов-организаторов матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года по росту продаж пива и чипсов. Результаты соответствующего исследования Nielsen приводит РБК Краснодар.
По информации аналитиков компании, продажи пива в Сочи с 14 июня по 15 июля увеличились на 39%, спрос на снеки вырос на 32%.
Аналогичное исследование провел ретейлер X5 Retail Group, составив рейтинг товаров сети «Пятерочка», пользовавшихся наибольшей популярностью среди болельщиков. По оценкам компании, самый значительный рост — почти в 1,5 раза — показали продажи питьевой воды. При этом в Сочи, который стал лидером, — реализация воды увеличилась почти в два раза. На втором месте по продажам в сети «Пятерочка» оказалось пиво. Оборот этого товара в городах-организаторах матчей ЧМ-2018 с 14 июня по 15 июля вырос на 31,8%. При этом в Сочи продажи стали выше на 64%. В то же время, в торговой сети было отмечено снижение спроса на вина и крепкие алкогольные напитки.
Согласно оценкам специалистов сети «Магнит», во время мундиаля в магазинах формата «у дома» рост продаж пива в городах-организатора составил 19%.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», во время проведения ЧМ-2018 в Сочи в четыре раза увеличились продажи кокошников.
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