Объективных причин для резкого снижения ставок по ипотеке в РФ нет

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ, Александр Жирнов . Месячный объем выдачи ипотечных кредитов в России в июне 2018 года, по предварительным оценкам, составил не менее 250 миллиардов рублей. Это один из самых высоких показателей за всю историю ипотеки в стране. По данным госкомпании «Дом.рф», рост объемов выдачи отмечается с января 2016 года. Абсолютный рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года — 290 миллиардов рублей.

За первое полугодие 2018 года жилищных кредитов в России было выдано на сумму более 1,3 триллиона рублей, а общий объем ипотечного портфеля кредитных организаций на 1 июня достиг 5,8 триллионов, что на 22% больше прошлогодних показателей. Ссуды, выданные на приобретение жилья в новостройках, составили 1,18 триллионов рублей — на 23% больше чем за тот же период годом ранее.

По данным «Дом.рф», средневзвешенная ставка по ипотеке в мае 2018 года составила 9,56%, в том числе по кредитам на новостройки — 9,39%, а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 9,63%. Эксперты компании прогнозируют, что к концу года показатель опустится ниже 9%, а к концу 2019 года — до 8%, если продолжится общее снижение ставок в экономике.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», довольно осторожно оценили возможность дальнейшего снижения ставок по ипотечному кредитованию. Они считают, что какие-либо объективные причины для этого отсутствуют. Ипотека по-прежнему остается практически единственной возможностью для россиян решить жилищную проблему. Рост выдачи ссуд на покупку жилья можно объяснить всплеском оптимизма, политическими и сезонными факторами.

ОБЪЕКТИВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК НЕТ Руководитель российского офиса агентства недвижимости Real Estate Worldwide Олег Стволинский отметил общее улучшение ситуации в российской экономике и достаточно высокий оптимизм населения из-за недавнего проведения в России Чемпионата мира по футболу, а также различных международных факторов, связанных с этим событием.

"Люди почувствовали себя увереннее, отвлеклись от текущих проблем и стали охотнее брать ипотеку", — пояснил эксперт.

При этом он не видит объективных причин для увеличения объемов ипотечного кредитования и резкого снижения ставок по кредитам на жилье. Общую ситуацию можно назвать стабильной, но прогнозы нужно делать достаточно осторожно.

"Объективных показателей для подобного роста я пока не вижу. Нефть все еще колеблется, и ставки в банках, если и будут снижаться, не очень понятно, за счет чего", — считает Стволинский.

По его мнению, рост выдачи ипотечных кредитов вполне вероятен, как и снижение ставки по ссудам в банках на приобретение жилья. Однако темпы, скорее всего, будут ниже заявленных в прогнозе.

"Я бы прогнозировал осторожный рост и снижение ставки до 9% к концу следующего года. Едва ли это будет ниже, поскольку есть определенные объективные факторы, такие как инфляция, потребительские цены и все остальное", — считает Стволинский.

При этом объемы выдачи ипотечных кредитов могут расти, подчеркнул эксперт, поскольку ставки по ним вполне приемлемые.

СЕЗОННЫЙ СПАД

В настоящее время на рынке отмечен, по словам Стволинского, привычный сезонный спад. Именно с этим, в первую очередь, связано некоторое локальное снижение ставок по ипотечному кредитованию.

"Сейчас идет сезонный спад, в силу того, что летом многие уехали в отпуск. Продажи начнут расти в сентябре. В настоящее время во многом снижение ставок обусловлено тем, что застройщики совместно с банками предлагают более интересные условия, чтобы продержаться в летний период", — сказал Стволинский.

У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов осторожно воспринимает прогнозы о снижении ставки по ипотечному кредитованию. Он подчеркнул, что рост объема выдачи ссуд на приобретения жилья действительно виден, однако воспринимать его можно двояко.

"Объективно это так. Объем размещаемых в ипотеке средств сегодня велик, это правда. Но, к сожалению, в моей картине мира это свидетельствует не о чем-то хорошем, а о чем-то тревожном. Это явное следствие того, что у людей, которые по-прежнему испытывают потребность в решении своих жилищных вопросов, просто нет денег", — сказал эксперт.

По его мнению, нереализованных потребностей в покупке жилья у россиян много. При этом ипотека сегодня — единственный источник решить задачу. Правда, у большинства покупателей в дальнейшем возникают сложности с обслуживанием кредитов. Развитие ипотечного кредитования напрямую зависит от общей ситуации в экономике России, подчеркнул Самойлов.

"Явных перспектив на ее заметное улучшение пока не видно, хотя наше правительство считает иначе. Дай бог, чтобы оно оказалось право", — сказал он.

Самойлов добавил, что в 2017 году ставка ипотечного кредитования снижалась достаточно быстрыми темпами, но почти сразу после завершения электорального цикла снижение закончилось. По мнению эксперта, в этом вопросе имел место политический аспект.

"Это не хорошо и не плохо. Просто так есть", — подчеркнул он.

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПКИ

Если предположить, что ставка будет и дальше снижаться такими же темпами, нельзя исключить дополнительного роста спроса на недвижимость, считает эксперт. Но все будет зависеть от возможностей домохозяйств в дальнейшем обслуживать ипотечные кредиты.

"Не стоит забывать о том, что закредитованность населения по всем видам ссуд сегодня крайне велика. Такого еще в истории России не было никогда, и дай бог, чтобы никогда не было впредь. Хочется, чтобы столь радужный прогноз сбылся, но я отношусь к нему со скрещенными пальцами. Поживем — увидим ", — заявил Самойлов.

По мнению эксперта, сейчас хорошее время для покупки недвижимости, поскольку, с одной стороны, ставки достигли рекордного минимума, с другой — цены на жилье также находятся в нижних позициях по отдельным микросегментам.

"Начался рост, но в целом рынок стабилен. Он как упал, так внизу и находится. Те, кто ощущает в себе силы купить жилье, пусть даже с ипотекой, должен это делать. Я рекомендую это делать, не откладывая надолго", — подытожил Самойлов.