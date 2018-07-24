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Саратовстат зафиксировал рост зарплат
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Саратовстат зафиксировал рост зарплат 

ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga» 1 час назад
Фото: ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за май 2018 года с учетом досчета до полного круга организаций составила в Саратовской области 27,25 тысячи рублей, сообщает Саратовстат.
По сравнению с маем 2017 года этот показатель увеличился на 5,3%, говорится в сообщении. Если же сравнивать с апрелем этого года, то средняя зарплата в регионе, по данным официальной статистики, выросла почти на 900 рублей. Тогда, напомним, она составляла 26,36 тысячи рублей, увеличившись к апрелю прошлого года сразу на 10,6%.
Наибольшая среднемесячная зарплата в мае оказалась в организациях, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых — 43,93 тысячи рублей. Месяцем ранее лидерами по этому показателю с существенно большей суммой средних зарплат были организации, занимающиеся обеспечением потребителей электрической энергией, газом, паром, кондиционированием воздуха — 47,14 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что, по данным Саратовстата на конец мая, треть жителей Саратовской областине могут позволитьсебе новую одежду и обувь, покупать мясо хотя бы раз в два дня, а две трети — не имеют возможности выехать на отдых или заменить поломавшуюся мебель.
ИА «Свободные новости. FreeNews-Volga»: последние новости
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