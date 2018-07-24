На берегу Темзы: семья Гуцериевых купила офис в Лондоне за £18,5 млн

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева в 2017 году приобрела офисное здание Gloucester Building в престижном лондонском районе Хаммерсмит за £18,5 млн Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Real Capital Analytics.

Gloucester Building является расположен в офисном комплексе Kensington Village на улице Авонмор-роуд. Сейчас в нем расположена штаб-квартира французской компании Zodiak media. Продавцом объекта выступала девелоперская компания Shaylor Group, ее интересы представляла консалтинговая компания Knight Frank. В Knight Frank подтвердили, что офис был продан группе «Сафмар». В группе «Сафмар» не стали комментировать эту информацию.

По словам руководителя департамента рынков капитала Cushman & Wakefield в Лондоне Грэхема Хардинга, группа «Сафмар» стала владельцем 20 996 кв. футов в составе Kensington Village. «Здание является штаб-квартирой крупнейшего в мире независимого производителя телевизионного контента», — отметил Хардинг. По его словам, к объекту был проявлен значительный интерес со стороны покупателей и проведены конкурсные торги.

Директор PwC по сопровождению сделок в области недвижимости Саян Цыренов считает, что стоимость сделки выглядит привлекательной и доходность превышает 5%. «Здание полностью сдано в аренду до середины 2021 года. Потенциально инвестор может рассчитывать, что в будущем сдаст в аренду это здание и по более высоким ставкам, что повысит его доходность», — поясняет он.

По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, доходность здания может находиться в районе 4-4,5%, а средняя чистая ставка аренды на уровне £350-375 за квадратный метр в год. «Цена приобретения актива является рыночной, инвестиционный рынок очень активен и купить объект по цене ниже рынка редко представляется возможным», — рассуждает он. По его мнению, актив представляет собой небольшое, но качественное здание.

Gloucester Building расположено в районе Хаммерсмит в Вест-Энде, который считается центральной частью Лондона, хотя и не самой премиальной. По словам Бибика, рынок здесь исторически очень активный, с высоким спросом со стороны инвесторов и арендаторов.

«Мы знаем, что некоторые российские инвесторы ищут недвижимость и участвуют в торгах за нее. Возможно, это сигнализирует о некоторых переменах, и в ближайшее время стоит ожидать дальнейших инвестиций в недвижимость Лондона со стороны российских инвесторов», — говорит Грэхем Хардинг.

России «Сафмар» является одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. В рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости — 2018» семья Гуцериевы заняла четвертое место: за год доходы «Сафмар» от аренды составили $600.

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