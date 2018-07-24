Ким Кардашьян выпустит духи для всех

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательница бренда KKW Beauty Ким Кардашьян планирует выпустить новые духи унисекс осенью 2018 года. Об этом девушка написала на своей официальной странице в Twitter.

«Сегодняшней ночью я допоздна работаю над новым ароматом унисекс. Он выйдет в продажу этой осенью», — написала модель в посте ночью 24 июля.

KKW Beauty — бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.

19 июля Ким Кардашьян в течение пяти минут заработала пять миллионов долларов на продаже своего нового парфюма KKW Beauty. В линейку 37-летней телезвезды вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Кардашьян не потратила ни доллара на рекламу духов, однако они вызвали ажиотажный спрос у поклонников. В качестве единственного маркетингового приема женщина отправила несколько экземпляров своим сестрам и знаменитым друзьям, которые опубликовали подарок в своих Instagram stories.