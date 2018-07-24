Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США

Мировые цены на нефть растут во вторник днем, поскольку инвесторы надеются увидеть в еженедельных данных снижение запасов сырья в США , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.21 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,91% — до 73,06 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,46%, до 68,2 доллара за баррель.

К середине вторника инвесторы переключились с опасений за переизбыток сырья на рынке к ожиданиям снижения запасов нефти в США. Во вторник еженедельные данные по запасам нефти в США опубликует Американский институт нефти (API), а в среду аналогичные данные сообщит Минэнерго США. По прогнозам аналитиков, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 июля, снизились на 3,167 миллиона баррелей после роста на 5,8 миллиона баррелей неделей ранее.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказывают заявления США и Ирана относительно импорта нефти исламской республикой в свете надвигающегося вступления в силу американских санкций в отношении страны. Президент США Дональд Трамп в понедельник написал в Twitter, что Иран будет "страдать от последствий", если продолжит угрожать США. До этого президент Ирана Хасан Роухани призвал американского лидера "не играть с огнем", подчеркнув, что Тегеран "ни с кем не воюет". По его словам, "сила Ирана — сдерживающая".

В минувшие выходные госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Вашингтон "работает" со странами-импортерами иранской нефти, чтобы вынудить их отказаться от закупок сырья у страны. Санкции США, затрагивающие энергетический сектор Ирана, будут возобновлены 4 ноября.