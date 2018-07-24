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Эмигранты толпами покидают Саудовскую Аравию
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Эмигранты толпами покидают Саудовскую Аравию 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Количество иностранных рабочих сократилось на 6% — до 10,2 млн в первые три месяца 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Совокупное падение за последние пять кварталов составило порядка 700 000 человек, согласно официальным данным. Самые крупные потери в первом квартале были в строительном секторе, где обычно доминируют низкооплачиваемые рабочие, а также в торговле и производстве, сообщает SCMP.
Данные также показывают, что безработица среди граждан Саудовской Аравии немного выросла — до 12,9%. Создание рабочих мест для саудовцев является приоритетом для наследного принца Мохаммеда Бен Сальмана, который внедряет план по снижению зависимости страны от нефти.
В рамках Национальной программы преобразований планируется снизить уровень безработицы до 9% к 2020 году.
По словам экономиста инвестиционного банка EFG-Hermes в Каире Мохамеда Абу Баша, в течение года из страны уедет еще больше экспатов. Он связал прогноз с ростом сборов, усилиями по национализации рабочих мест и «слабым» экономическим фоном. Дополнительная отрицательная сторона этого явление — ухудшение местного рынка недвижимости.
Правительство ввело пошлину в размере $26 в месяц на иждивенцев-экспатов в июле 2017 года. В июле 2020 года размер сбора составит $104 в месяц.
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