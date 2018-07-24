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Половина дорогих квартир в Москве продается только в трех районах
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Половина дорогих квартир в Москве продается только в трех районах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
На первом месте по числу дорогих новостроек в продаже, по данным компании «Метриум», оказался Пресненский район — там сосредоточено 18 предложений жилья премиум-класса. На втором месте район Очаково-Матвеевское, на третьем — Раменки.
Раменки и Пресненский район и раньше были популярны для реализации проектов премиум-класса, отмечают аналитики, а вот Очаково-Матвеевское стал новичком рейтинга.
Самое дорогое жилье премиум-класса продается в Раменках — квадратный метр там в среднем стоит 629 тысяч рублей, в то время как средняя цена во всем сегменте в Москве составляет 424 тысячи за квадрат.
В домах в Пресненском районе квадратный метр также недешев — 487 тысяч рублей, а вот в Очакове-Матвеевском цена премиальных новостроек составляет всего 283 тысячи рублей за квадрат.
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