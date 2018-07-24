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Сергей Прядкин: «С 2020 года будем получать от продажи телеправ значительно больше»
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Сергей Прядкин: «С 2020 года будем получать от продажи телеправ значительно больше» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал «СЭ», когда лига сможет серьезно увеличить доход от продажи прав на трансляции матчей чемпионата России.
— Когда настанет день, когда лига будет получать за счет продажи телеправ в районе 100 миллионов долларов в год?
— Думаю, это будет в 2020 году. С 2020 года — может быть, даже раньше — у нас будет значительное увеличение заработка от телевизионных прав.
— Почему именно с этого года?
— Потому что в контракте такое стоит… Думаю, тот проект, который наши коллеги разработали — «Матч Премьер» — он достаточно эффективный, и мы выйдем на определенный уровень.
Как ранее сообщал «СЭ», согласно недавно заключенному контракту с «Матч ТВ», который рассчитан на четыре года, лига будет получать 1,7 миллиарда рублей в год (порядка 27 миллионов долларов).
При этом на пресс-конференции, посвященной ребрендингу РПЛ, коммерческий директор лиги Павел Суворов не стал раскрывать финансовые условия соглашения.
— Мы не готовы раскрывать сумму контракта. Но есть минимально гарантированная сумма. И сейчас она выше, чем в предыдущем контракте. И есть привлекательная переменная часть, — отметил Суворов. (Илья АНДРЕЕВ)
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