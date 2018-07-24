Сергей Прядкин: «С 2020 года будем получать от продажи телеправ значительно больше»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал «СЭ», когда лига сможет серьезно увеличить доход от продажи прав на трансляции матчей чемпионата России

— Когда настанет день, когда лига будет получать за счет продажи телеправ в районе 100 миллионов долларов в год?

— Думаю, это будет в 2020 году. С 2020 года — может быть, даже раньше — у нас будет значительное увеличение заработка от телевизионных прав.

— Почему именно с этого года?

— Потому что в контракте такое стоит… Думаю, тот проект, который наши коллеги разработали — «Матч Премьер» — он достаточно эффективный, и мы выйдем на определенный уровень.

Как ранее сообщал «СЭ», согласно недавно заключенному контракту с «Матч ТВ», который рассчитан на четыре года, лига будет получать 1,7 миллиарда рублей в год (порядка 27 миллионов долларов).

При этом на пресс-конференции, посвященной ребрендингу РПЛ, коммерческий директор лиги Павел Суворов не стал раскрывать финансовые условия соглашения.