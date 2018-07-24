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В 2017 году на запчасти для грузовиков в России потратили 465 млрд рублей
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В 2017 году на запчасти для грузовиков в России потратили 465 млрд рублей 

Автостат 1 час назад
Фото: Реальное время
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование вторичного рынка компонентов для грузовых автомобилей в России и определило его основные параметры. Согласно результатам исследования, общий объём исследуемого рынка в 2017 году составил 234 млн единиц различных деталей. При этом в денежном выражении емкость рынка достигла суммы, эквивалентной примерно 7 млрд долларов, что соответствует 465 млрд рублей. На вторичном рынке компонентов и запчастей для грузовиков тройку лидеров составляют шины, масла и топливные системы. Шинный сегмент является самым крупным на этом рынка. На его долю приходится 38% от общего объема, что соответствует сумме в 179 млрд рублей. Ёмкость рынка масел, использованных для обслуживания грузовых автомобилей в 2017 году, составила 42 млрд рублей, что эквивалентно 9% от общей ёмкости вторичного рынка компонентов. На третьем месте находятся запчасти для топливных систем. В прошлом году на этот сегмент россиянами было потрачено 33 млрд рублей. В структуре ёмкости вторичного рынка автокомпонентов элементы топливных систем заняли 7%. Более подробно ознакомиться с особенностями вторичного рынка компонентов для грузовых автомобилей можно в отчете «Расчёт ёмкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России».
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