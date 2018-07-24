Эксперт оценил влияние снижения порога беспошлинной торговли на россиян

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Снижение порога беспошлинного ввоза товаров в РФ из зарубежных интернет-магазинов не сильно повлияет на большинство россиян, потому что обычно стоимость их покупок не превышает 100 евро, считает заместитель гендиректора-технический директор оператора таможенных платежей ООО «Мультисервисная платежная система» Андрей Чешко.

Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать порог беспошлинного ввоза: с 2019 года — до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

Власти России также обсуждают варианты снижения порога беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов. Так, Минфин РФ предлагал снизить его до 500 евро с июля этого года, однако правительство это решение не поддержало.

"Учитывая стоимость и структуру товарных отправлений, поступающих к нам из-за рубежа, назначение порога в 200 евро слабо повлияет на обычных граждан. Большая часть получаемых посылок не превышает в стоимости 100 евро. Это зачастую поток покупок из зарубежных интернет-магазинов и торговых площадок, аккумулируемый "Почтой России" , где люди заказывают как раз с целью сэкономить", — сказал РИА Новости Чешко.

Он добавил, что отправления, которые доставляют экспресс-перевозчики и которые действительно дороже 100 евро, составляют не более 4% от общего числа посылок. «Но здесь в качестве мотивации выступает не желание сэкономить, а отсутствие тех или иных вещей в продаже на территории России и гарантированная аутентичность доставляемых товаров», — заметил эксперт.

По данным исследования холдинга «Ромир», россияне чаще всего заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 10 до 50 евро, а покупки от 200 до 500 евро совершают только 5% жителей страны. Заказ свыше 1 тысячи евро совершал только 1% опрошенных. При этом, согласно «Ромир», в случае снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро лишь 9% россиян готовы платить эту пошлину.