Назван самый выгодный для перепродажи iPhone

Эксперты компании B-Stock, специализирующаяся на ликвидации предприятий, назвали модель iPhone, наиболее выгодную для перепродажи. Им оказалась iPhone X, флагман теряет меньше всего в стоимости при повторной продаже.

США в среднем использованный iPhone X можно продать за 85% от оригинальной цены. Даже оптовые покупатели, такие как скупщики возвращённых аппаратов у ритейлеров, платят около 75% розничной цены.

Как отмечают аналитики B-Stock, этот показатель заметно выше других iPhone на том же сроке жизни модели. На это повлияла как популярность нового форм-фактора, так и высокий уровень продаж внутри США.