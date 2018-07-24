Биржи Европы растут

Основные европейские индексы во вторник уверенно растут после хороших показателей корпоративной отчетности ряда компаний региона, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,91% — до 7725 пунктов, французский CAC 40 — на 0,87%, до 5425,05 пункта, немецкий DAX — на 1,33%, до 12716,97 пункта.
Инвесторы с оптимизмом отыгрывают отчетности европейских компаний за первое полугодие. В частности, французский автомобильный концерн PSA Group сообщил, что чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 18% и составила 1,481 миллиарда евро. Аналитики в среднем ожидали, что показатель составит 1,15 миллиарда евро. Выручка за отчетный период увеличилась на 40% — до 38,595 миллиарда евро, что также превзошло прогнозы экспертов. На этом фоне акции PSA дорожают более чем на 10%.
Кроме того, чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии UBS AG по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,801 миллиарда швейцарских франков (около 2,83 миллиарда долларов). Ценные бумаги кредитной организации растут в цене на 3,5%.
Директор по управлению активами Brooks Macdonald Эдвард Парк (Edward Park), мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что хорошие показатели европейских компаний наряду с американскими помогают снизить обеспокоенность мировых инвесторов.
В то же время не слишком оптимистичными оказались макроэкономические данные в регионе. Исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 54,3 пункта с 54,9 пункта в июне, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя до 54,8 пункта.