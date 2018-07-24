На месте пустыря в поселке Лоухи появилась детская площадка

Стоимость проекта превысила 500 тысяч рублей.

Карелии продолжается благоустройство объектов в рамках проекта «Комфортная городская среда». В поселке Лоухи открылась детская площадка. На месте бывшего пустыря появился большой игровой комплекс, спортивные тренажеры, песочница и скамейки, сообщается в группе карельского Минстроя в соцсети.

Общая стоимость проекта составила 576 тысяч рублей, из них — 496 тысяч рублей средства федерального бюджета; по 31,5 тысяч рублей были добавлены из регионального и местного бюджетов; 17 тысяч рублей составило софинансирование населения.

В 2017 году по программе «Комфортная городская среда» в поселке Лоухи привели в порядок две дворовых и одна общественная территория. В этом году, кроме новой детской площадки, жителей поселка ждет благоустроенный сквер.