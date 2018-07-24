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ВШЭ: экономика вновь переходит в зону недостаточно благоприятного делового климата
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ВШЭ: экономика вновь переходит в зону недостаточно благоприятного делового климата 

Банки.ру 1 час назад
Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2018 года снизился относительно предыдущего квартала на 0,9 процентного пункта до отметки 99,2. Такие данные представлены в информационно-аналитическом материалеЦентра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Таким образом, траектория индикатора вновь перешла в зону недостаточно благоприятного делового климата, указывают аналитики.
«Снижение ИЭН ВШЭ во II квартале 2018 года было обусловлено, в основном, ухудшением деловых настроений руководителей предприятий добывающей промышленности, строительства и сферы услуг. В частности, негативную динамику продемонстрировали оба «строительных» компонента индекса, при этом баланс оценок уровня портфеля заказов снизился на один процентный пункт до рекордно низкого за последние тринадцать лет значения (минус 43%). Баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых в подрядных организациях в результате снижения на три процентных пункта до (минус 1%) покинул зону положительных значений — подобное явление наблюдалось в первом квартале 2016 года и в кризисном 2009 году», — говорится в релизе ВШЭ.
Менее оптимистичными стали производственные ожидания промышленников: балансы оценок ожидаемого выпуска продукции добывающих и обрабатывающих производств снизились на 3 и 4 п. п. до значений (+15) и (+20)%, соответственно. При этом оценки уровня спроса в добыче также незначительно ухудшились, а в обработке они остались прежними, отмечают эксперты.
Позитивный драйвер ИЭН ВШЭ — деловая уверенность руководителей розничных торговых организаций — частично компенсировал общую негативную тенденцию. Улучшились все три «торговых» компонента: балансы оценок текущих и ожидаемых изменений экономической ситуации в организациях розничной торговли увеличились на 5 и 1 п. п., соответственно, а снижение на 2 п. п. баланса оценок уровня складских запасов также положительно повлияло на динамику ИЭН ВШЭ.
Компоненты ИЭН ВШЭ, относящиеся к сфере услуг, показали разнонаправленные колебания с итоговым снижением отраслевого индекса на 1 п. п.
Среди факторов, ограничивающих развитие бизнеса, во II квартале доминировал недостаточный спрос на продукцию/услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов практически из всех наблюдаемых базовых отраслей экономики. Существенно осложняли деятельность организаций также финансовые проблемы, связанные с недостатком собственных средств предприятий и высоким уровнем налогообложения. Заметно снизилось в течение последних двух лет давление на промышленное производство фактора «неопределенность экономической ситуации», однако в июне 2018 года его отметили 43% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и 33% — добывающих производств.
Выявленный во II квартале 2018 года перелом позитивного тренда ИЭН выглядит несколько неожиданно, отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Основными «антидрайверами», повлиявшими на снижение ИЭН, стали капиталоемкие отрасли реального сектора — строительство и добывающая промышленность, а также сфера услуг, представляющая потребительский сегмент экономики. Среди причин ухудшения настроений предпринимателей из этих видов экономической деятельности можно выделить следующие: слабый инвестиционный и потребительский спрос на продукцию и услуги; рост инфляционных ожиданий, в том числе, из-за состоявшегося повышения цен на топливные ресурсы и ожидаемого увеличения ставок НДС; некоторого роста неопределенности экономической ситуации в стране. Причем последний фактор оказывает повышенное давление на строительство и промышленность», — комментирует эксперт.
Впрочем, он допускает, что в III и IV кварталах текущего года ситуация в добывающей промышленности, строительстве и сфере услуг улучшится и, соответственно, ИЭН по итогам 2018 года вновь, возможно, перейдет в зону благоприятного делового климата.
«Если, конечно, принципиально не ухудшится ценовая конъюнктура на этих отраслевых рынках, не будет наблюдаться повышенной курсовой и инфляционной турбулентности или до конца года будет предпринято излишнее регуляторное давление на предприятия и организации, работающие в перечисленных отраслях», — отмечает Остапкович.
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