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Крит возглавил рейтинг самых популярных у россиян островов Греции
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Крит возглавил рейтинг самых популярных у россиян островов Греции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Сервис Level.Travel проанализировал данные о покупках туров в Грецию российскими туристами и назвал самые популярные островные направления, сообщает пресс-служба сервиса.
Наиболее популярным местом для летнего отдыха в Греции стал остров Крит, где средняя стоимость отдыха составляет от 36 до 53 тысяч рублей.
Второе место занял чуть более дорогостоящий остров Родос (средняя цена тура — от 50 до 64 тысяч рублей), а замыкает тройку остров Кос, расположенный неподалеку от Родоса. Там средняя стоимость отдыха составляет 48 тысяч рублей.
Также, анализ показал, что средняя цена поездки в этом году по сравнению с прошлым увеличилась с 58 до 61тысячи рублей, но это не остановило рост популярности направления — количество покупок туров выросло почти вдвое.
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