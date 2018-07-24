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Вдруг поможет: НБУ решил изменить подсчет курса гривны к доллару
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Вдруг поможет: НБУ решил изменить подсчет курса гривны к доллару 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк будет публиковать официальный курс у себя на сайте до 16:00, то есть, на два часа раньше, чем обычно.
Курс будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях «тод», «том» и «спот», которые в день расчета заключались банками на межбанке с другими банками и с НБУ, информацию о которых НБУ получал до 15:30 соответствующего рабочего дня.
«Сначала отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения», — пояснили в НБУ.
Кроме официального курса гривны к доллару, НБУ также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса гривны к доллару. Он будет рассчитываться по той же методике, но уже на основании данных о сделках, заключенных на межбанке до 12:00.
До сих пор официальный курс гривны к доллару рассчитывался как средневзвешенное значение по всем приведенным межбанковским сделкам за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанке.
Ранее Минэкономики сообщало, что гривна будет дешеветь на 3% ежегодно. В то же время экономический эксперт Виктор Скаршевский считает, что гривна начнет обесцениваться уже в августе. По его словам, девальвационные процессы на Украине не просто возобновятся, как в 2016 и 2017 годах, но и глубина девальвации гривны будет намного больше.
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