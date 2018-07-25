Ещё
S7 повысит топливный сбор вслед за «Аэрофлотом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

S7 повысит топливный сбор вслед за «Аэрофлотом» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Авиакомпания S7 в ближайшее время повысит размер топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
"Планируем повысить топливный сбор в ближайшее время на 200 рублей на внутренних рейсах", — заявили в S7.
В свою очередь президент "ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков сообщил агентству, что компания рассматривает повышение топливного сбора в будущем. «Для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень топливного сбора. Если другие авиакомпании его увеличат, то „ЮТэйр“ вынужден будет это сделать», — сказал Пермяков.
"Аэрофлот" и его дочерняя компания «Россия» с 26 июля повысят размер топливного сбора на внутренних рейсах, в частности, для классов «эконом» и «комфорт» — также на 200 рублей.
В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний). По данным организации, за 2017 год средние цены производителей авиакеросина выросли на 23,2%. По мнению АЭВТ, ценовая политика производителей и топливозаправочных компаний может вынудить авиакомпании пойти на непопулярные меры в виде повышения топливного сбора. Тогда же ассоциация обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по данному вопросу.
Как следует из статистики Росавиации, средние цены на авиакеросин в июне 2018 года выросли по сравнению с июнем 2017 года на 18,4%, до 50,9 тысячи рублей за тонну. В частности, в аэропортах Московского авиаузла стоимость авиатоплива в годовом выражении увеличилась: в "Шереметьево" — в среднем на 25%, во "Внуково" — в среднем на 25%, в "Домодедово" — на 21%.
Последние новости
Набравший 400 баллов по ЕГЭ, получил еще 100 на экзамене в МГУ "Бессмертный русский": американцев поразило видео с трюком сталевара В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след140
Россия пригрозила Грузии силой219
Крымский мост начал отделяться от Крыма558
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске54
Заявление Лолиты грозит международным скандалом292
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение