S7 повысит топливный сбор вслед за «Аэрофлотом»

"Планируем повысить топливный сбор в ближайшее время на 200 рублей на внутренних рейсах", — заявили в S7.

В свою очередь президент " ЮТэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков сообщил агентству, что компания рассматривает повышение топливного сбора в будущем. «Для удобства пассажиров все авиакомпании должны поддерживать одинаковый уровень топливного сбора. Если другие авиакомпании его увеличат, то „ЮТэйр“ вынужден будет это сделать», — сказал Пермяков.

"Аэрофлот" и его дочерняя компания «Россия» с 26 июля повысят размер топливного сбора на внутренних рейсах, в частности, для классов «эконом» и «комфорт» — также на 200 рублей.

В июне о возможном повышении топливного сбора предупреждала Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, входят 27 российских авиакомпаний). По данным организации, за 2017 год средние цены производителей авиакеросина выросли на 23,2%. По мнению АЭВТ, ценовая политика производителей и топливозаправочных компаний может вынудить авиакомпании пойти на непопулярные меры в виде повышения топливного сбора. Тогда же ассоциация обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по данному вопросу.