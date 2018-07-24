Гарри Стайлс собрал 1,2 миллиона долларов на благотворительность

Совсем недавно Гарри Стайлс завершил мировой гастрольный тур, в рамках которого не только дал десятки концертов по всему миру, порадовав фанатов новыми песнями, но и собрал свыше 1,2 миллионы долларов на благотворительность.

В рамках тура Sign of the Times Гарри Стайлс дал в общей сложности 89 концертов, часть прибыли от продажи билетов на которые предназначалась на благотворительные цели — в каждом городе, где певец давал очередной концерт, его команда выбирала одну благотворительную организацию, куда затем и жертвовала деньги. Общая сумма пожертвований, как выяснилось уже после завершения гастрольного тура, превысила 1,2 миллиона долларов.

Свою долю отчислений получили такие благотворительные организации и инициативы, как фонд помощи жертвам терактов в Манчестере, новообразованный фонд по борьбе с домогательствами Time's Up, Совет по делам беженцев в Мюнхене, инициатива против вооруженного насилия March For Our Lives и другие.

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