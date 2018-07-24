Ещё
Гарри Стайлс собрал 1,2 миллиона долларов на благотворительность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В брянской колонии заключенного запытали до смерти
В брянской колонии заключенного запытали до смерти

Гарри Стайлс собрал 1,2 миллиона долларов на благотворительность 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Совсем недавно Гарри Стайлс завершил мировой гастрольный тур, в рамках которого не только дал десятки концертов по всему миру, порадовав фанатов новыми песнями, но и собрал свыше 1,2 миллионы долларов на благотворительность.
В рамках тура Sign of the Times Гарри Стайлс дал в общей сложности 89 концертов, часть прибыли от продажи билетов на которые предназначалась на благотворительные цели — в каждом городе, где певец давал очередной концерт, его команда выбирала одну благотворительную организацию, куда затем и жертвовала деньги. Общая сумма пожертвований, как выяснилось уже после завершения гастрольного тура, превысила 1,2 миллиона долларов.
Свою долю отчислений получили такие благотворительные организации и инициативы, как фонд помощи жертвам терактов в Манчестере, новообразованный фонд по борьбе с домогательствами Time's Up, Совет по делам беженцев в Мюнхене, инициатива против вооруженного насилия March For Our Lives и другие.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Джастин Бибер и Хейли Болдуин планируют скромную свадьбу в Канаде 10-летняя звезда «Детства Шелдона» Иэн Армитедж благодаря 2 сезону сериала станет миллионером От Джорджа Клуни до Кайли Дженнер: Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд 2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий111
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест80
Оксана Шачко оставила предсмертную записку63
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии85
Лучше война, чем выборы108
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение