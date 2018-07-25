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В Курганской области по результатам прокурорской проверки по факту невыплаты заработной платы работникам в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело
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В Курганской области по результатам прокурорской проверки по факту невыплаты заработной платы работникам в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 18 часов назад
Прокуратура г. Кургана по обращению работников провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Стройиндустрия-7».
Установлено, что на указанном предприятии имеется задолженности по выплате заработной платы 32 работникам за декабрь 2017 года, январь-май 2018 года в размере 1 млн рублей.
В связи с выявленными нарушениями требований трудового законодательства прокурором города в отношении «Стройиндустрия-7» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройиндустрия-7» выявлены факты направления денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам общества, на иные цели.
Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК были направлены в следственные органы для их уголовно-правовой оценки.
По результатам их рассмотрения в отношении руководителя общества СО по г. Курган СУ СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ — частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации. Ход расследования находится на контроле надзорного ведомства.
В настоящее время благодаря мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками общества погашена в полном объеме.
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