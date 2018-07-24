«Роснефть» в августе может начать работы по разработке месторождений в Курдистане

МОСКВА , 24 июл — ПРАЙМ. "Роснефть" направила делегацию в провинцию Иракского Курдистана Дахук для того, чтобы обсудить начало работы на трех месторождениях в провинции в следующем месяце, сообщает курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заместителя губернатора Дахука Бахзада али Адама (Bahzad Ali Adam).

Ожидается, что добыча на месторождениях достигнет 180 тысяч баррелей нефти в день.

"Мы обсудили механизмы управления с представителями «Роснефти». В ближайшие дни они должны открыть лагеря временного проживания в местах, где будут работать", — сказал али Адам. В то же время губернатор Дахука призвал «Роснефть» создать рабочие места для местных жителей.

"В Иракском Курдистане добывают почти 350 тысяч баррелей нефти ежедневно в трех провинциях — Эрбиль, Дахук и Сулеймания. Почти 270 тысяч баррелей нефти экспортируется, а остаток используется внутри региона. Из этой суммы 185 тысяч баррелей производится в Дахуке", — приводит телеканал слова заместителя председателя комитета по энергетике и полезным ископаемым парламента Иракского Курдистана Дильшада Шаабана. По его словам, приход любой компании — это позитивное событие, которое будет способствовать увеличению добычи нефти и принесет пользу народу региона.

В феврале 2017 года «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре «Роснефть» и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.