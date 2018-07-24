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Компания из Рязани выкупила имущество новосибирского застройщика-банкрота «Союз-10»
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Компания из Рязани выкупила имущество новосибирского застройщика-банкрота «Союз-10» 

ngs.ru 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
Часть имущества обанкротившегося новосибирского застройщика «Союз-10» продали на торгах — итоги подведены 20 июля и опубликованы в Едином федеральном реестре о банкротстве.
Из 12 выставленных в июне на торги лотов продать удалось только один — имущественный комплекс на Троллейной, 83, в который входит земельный участок, административное здание, несколько гаражей и складов. На остальные, преимущественно нежилые помещения в гаражном комплексе, покупателей не нашлось.
В результате торгов цена поднялась почти в полтора раза: с 76,6 до 111 миллионов рублей, а победителем стала зарегистрированная в Рязани компания «СибирьАвто». Оперативно уточнить планы компании на приобретение в Новосибирске не удалось — по номеру, указанному в ЕГРЮЛ, никто не ответил.
Согласно базе данных «Контур. Фокус», «СибирьАвто» принадлежит Павлу Пархомову и до прошлого года была зарегистрирована в Иркутске. Пархомов также владеет ещё несколькими компаниями в Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске — большая часть из них связаны с торговлей автозапчастями.
Компания «Союз-10» была основана в конце 1990-х Александром Михайловым и была основным застройщиком микрорайона «Телецентр». В феврале прошлого года стало известно, что основатель компании скончался, а в ноябре компания была признана банкротом.
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