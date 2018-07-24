Компания из Рязани выкупила имущество новосибирского застройщика-банкрота «Союз-10»

Часть имущества обанкротившегося новосибирского застройщика «Союз-10» продали на торгах — итоги подведены 20 июля и опубликованы в Едином федеральном реестре о банкротстве.

Из 12 выставленных в июне на торги лотов продать удалось только один — имущественный комплекс на Троллейной, 83, в который входит земельный участок, административное здание, несколько гаражей и складов. На остальные, преимущественно нежилые помещения в гаражном комплексе, покупателей не нашлось.

В результате торгов цена поднялась почти в полтора раза: с 76,6 до 111 миллионов рублей, а победителем стала зарегистрированная в Рязани компания «СибирьАвто». Оперативно уточнить планы компании на приобретение в Новосибирске не удалось — по номеру, указанному в ЕГРЮЛ, никто не ответил.

Хабаровске, Красноярске, Санкт-Петербурге, Согласно базе данных «Контур. Фокус», «СибирьАвто» принадлежит Павлу Пархомову и до прошлого года была зарегистрирована в Иркутске . Пархомов также владеет ещё несколькими компаниями в Иркутске, Владивостоке Москве и Новосибирске — большая часть из них связаны с торговлей автозапчастями.