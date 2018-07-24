В Удмуртии прорвало нефтепровод

Площадь разлива нефтесодержащих продуктов на месте прорыва нефтепровода в Удмуртии достигла 4 тысяч квадратных метров, об этом ТАСС сообщили в ЕДДС Игринского района республики. Там уточнили, что речь идет о жидкости, состоящей на 95% из воды и лишь на 5% из нефти.

По данным республиканского главка МЧС, порыв произошел на внутрипромысловом напорном нефтепроводк Чутырского месторождения нефти. На место для ликвидации ЧП уже выехали 41 специалист и 11 единиц спецтехники. Установлено, что проводились плановые работы по очистке нефтепровода.