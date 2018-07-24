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Рост деловой активности в еврозоне вновь замедлился в июле
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Рост деловой активности в еврозоне вновь замедлился в июле 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Экономика еврозоны вновь утратила импульс в начале III квартала после небольшого отскока в июне. Рост деловой активности замедлился, хотя остался относительно сильным в июле. Приток новых заказов ослаб, а деловые настроения ухудшились, свидетельствуют предварительные данные IHS Markit.
Фото: EPA/ARMANDO BABANI
Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран еврозоны опустился с майского уровня 54,9 до 54,3 пункта. Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности. Июльское значение индикатора оказалось вторым минимальным с ноября 2016 года. Индекс лишь немного превысил 18-месячный минимум, достигнутый в мае. PMI сферы услуг в июле снизился с 55,2 до 54,4 пункта. Производственный PMI, напротив, повысился с 54,9 до 55,1 пункта. "Возобновление замедления [роста активности] стало разочарованием, подтверждая подозрения, что июньский отскок был временным, в основном из-за того, что в некоторых странах бизнес восстанавливался после необычно большого количества праздничных дней в мае", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон. Рост новых заказов в обоих секторах в июле был минимальным с октября 2016 года. Ослабление притока новых заказов указывает на то, что рост активности может вновь замедлиться в августе.
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