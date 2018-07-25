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Газ России вытесняет американский СПГ из Европы
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Газ России вытесняет американский СПГ из Европы 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Строительство Германией терминала для приема СПГ якобы в ответ на упреки Трампа не может пошатнуть позиции РФ на позиции в Европе. Об этом ФБА "Экономика сегодня" замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
"На данный момент суммарная мощность всех терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюзе — порядка 235 миллиардов кубометров в год. Из них заполняется ежегодно порядка 55 млрд кубов. Это все, что нужно знать о перспективах СПГ, в том числе американского, в ЕС. Европейский рынок не является самым желаемым рынком для поставщиков такого топлива, этот рынок крайне консервативен и не позволяет получить значимые прибыли.
На том же азиатском рынке цена тысячи кубометров может выгодно разниться с европейским примерно на 100 долларов. Именно поэтому поставщики СПГ всего мира сейчас ориентируются в первую очередь на Азию и Южную Америку — там сосредоточены наибольшие прибыли. СПГ торгуется по долгосрочным контрактам, Европа же покупает газ на спотовом рынке, что также не выгодно поставщикам сжиженного топлива. И уж точно новый терминал не станет каким-то конкурентом российскому газу в Европе — именно из-за дороговизны СПГ", — отмечает аналитик.
Немецкие СМИ сообщили, что Германия в ответ на упреки президента США Дональда Трампа построит терминал для приема американского СПГ‍. Это будет первая структура такого рода, ее планируют возвести в городе Брунсбюттель в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн — инициативу уже поддержали местные власти. СМИ Германии указывают, что в пользу проекта говорит целый ряд "сильных политических аргументов" первый из которых — ответ Трампу на упреки о том, что Германия зависит от российских энергоресурсов и не допускает на свой рынок американский газ.
"Со всеми расходами на добычу, транспортировку, транзит, газ к границе Германии Россия доставляет по стоимости порядка 110 долларов за тысячу кубометров. Только извлеченный СПГ из скважины в США имеет себестоимость порядка 70 долларов. Технологии таковы, что при сжижении треть добытого газа теряется, это также влияет на себестоимость. Еще есть расходы на сжижение, очистку и транспортировку покупателю — все эти расходы делают СПГ неконкурентоспособным в Европе.
При этом в ЕС спрос на импортный газ закономерно растет — действующие месторождения истощаются, новые открывать далеко не всегда рентабельно. в итоге "Газпром" третий год подряд бьет рекорды поставок в ЕС, и это далеко не предел. Но наравне с этим спрос на СПГ остается статичным — он не меняется, уже много лет варьируясь в достаточно узком коридоре объемов поставок. СПГ Европе просто не выгоден. Можно построить еще сто СПГ-терминалов, но уже имеющиеся совместимы по объему с годовыми закупками Европы у России. Потому и новые терминалы также будут простаивать", — подчеркивает специалист.

Россия вне конкуренции

Активнее всего Трамп выступает против "Северного потока-2", так как для него этот проект — "бельмо на глазу". Глава Белого дома не скрывает, что озадачен вопросом продажи Берлину американского газа, а не энергетической безопасностью Германии. В США настаивают, чтобы им предоставили выход на европейский газовый рынок, и главной целью является здесь Германия, так как она относится к числу стран, имеющих выход к морю, но которые не могут принимать сжиженный газ.
В Берлине долгое время не обсуждали возможность закупки СПГ, так как этот вид газа дороже обычного, который идет по трубам, что обусловлено сложностью процесса его сжижения, а также доставки. На недавней встрече Трампа с лидерами Евросоюза президент США открыто обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в газовой зависимости от России. Власти германии упрек отвергли, заявив, что проводят независимую внутреннюю и внешнюю политику.
"Во время кризиса 2008-2009 года целая плеяда российских "экспертов" объявляла о немедленной необходимости продажи "Газпрома" — дескать, дешевый американский СПГ вытеснит российский газ из Европы, и мы потеряем активы, если не реализуем компанию прямо сейчас. С тех пор прошло 8 лет, Россия ежегодно бьет рекорды по поставкам газа в Европу, развивает собственную добычу СПГ и строит новые газопроводы.
После ввода "Северного потока-2" себестоимость поставок газа в Европу у РФ еще больше снизится, что сделает американский СПГ еще более неконкурентоспособным. И мантры Европы, что продавцам придется подстраиваться под ее требования — самообман, этот рынок не интересен трейдерам. Число терминалов по приему газа здесь значения не имеет. Эти мантры произносят уже десять лет.
Действительность такова, что весь европейский спрос на СПГ сопоставим с закупками российского газа одной Германией. Американские производители просто не хотят продавать газ по 200 долларов, когда его себестоимость составляет столько же. А Европа не желает платить за СПГ больше, когда есть дешевая альтернатива. Ничего личного — просто бизнес", — заключает Александр Фролов.
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