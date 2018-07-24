В Петрозаводске отремонтируют больше дорог, чем ожидалось

Подписаны контракты на второй этап ремонта улиц Петрозаводска.

За счет экономии бюджетных средств, полученной при проведении торгов, в августе будет заключен еще один договор на восстановление поврежденных участков дорожного покрытия. Об этом рассказали в мэрии Петрозаводска

Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев, с победителем аукционов на ремонт городских дорог, которым признано предприятие ИП Мосоян Р. С., подписаны два муниципальных контракта. Предусмотрен ремонт более 4,5 тысячи квадратных метров участков городских улиц. Срок завершения работ — 31 августа.

На средства, сэкономленные при проведении торгов, а это более двух миллионов рублей, запланировано проведение дополнительных торгов на ремонт дорог. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет отремонтировано за счет экономии — полторы тысячи квадратных метров,

— сказал Андрей Бекелев.