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В Петрозаводске отремонтируют больше дорог, чем ожидалось
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В Петрозаводске отремонтируют больше дорог, чем ожидалось 

Карельские вести 53 минуты назад
Подписаны контракты на второй этап ремонта улиц Петрозаводска.
За счет экономии бюджетных средств, полученной при проведении торгов, в августе будет заключен еще один договор на восстановление поврежденных участков дорожного покрытия. Об этом рассказали в мэрии Петрозаводска.
Как пояснил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев, с победителем аукционов на ремонт городских дорог, которым признано предприятие ИП Мосоян Р. С., подписаны два муниципальных контракта. Предусмотрен ремонт более 4,5 тысячи квадратных метров участков городских улиц. Срок завершения работ — 31 августа.
На средства, сэкономленные при проведении торгов, а это более двух миллионов рублей, запланировано проведение дополнительных торгов на ремонт дорог. Общая площадь асфальтобетонного покрытия, которое будет отремонтировано за счет экономии — полторы тысячи квадратных метров,
— сказал Андрей Бекелев.
По материалам: ptzgovorit.ru
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