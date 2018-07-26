Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,41%

Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов информационных услуг, цементной промышленности и производства изделий из пластмассы.

На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted подорожал на 0,41%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Cyberlink Co (TW:5203), которые подорожали на 6,60 п. (9,90%), закрывшись на отметке в 73,30. Котировки Green Energy Technology Inc (TW:3519) выросли на 1,15 п. (9,79%), завершив торги на уровне 12,90. Бумаги Hotel Holiday Garden (TW:2702) выросли в цене на 2,95 п. (9,67%), закрывшись на отметке 33,45.

Лидерами падения стали акции Gigabyte Technology Co Ltd (TW:2376), цена которых упала на 2,90 п. (4,37%), завершив сессию на отметке 63,40. Акции Adimmune Corp (TW:4142) поднялись на 0,80 п. (3,93%), закрывшись на уровне 19,55, а United Microelectronics Corporation (TW:2303) снизились в цене на 0,70 п. (3,85%) и завершили торги на отметке 17,50.

На Тайваньской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (530) превысило количество закрывшихся в минусе (264), а котировки 119 акций практически не изменились.

Котировки акций Hotel Holiday Garden (TW:2702) выросли до исторического максимума, подорожав на 9,67%, 2,95 п., и завершили торги на отметке 33,45.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $69,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,49%, или 0,36, до $74,29 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,23%, или 2,80, до отметки $1.229,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD выросла на 0,29% до 30,560, а котировки TWD/CNY повысились на 0,18%, достигнув отметки 0,2226.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 93,95.