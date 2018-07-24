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Рубль растет к евро
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Рубль растёт к евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара повысился на 6 копеек — до 63,13 рубля.
Курс евро опустился на 14 копеек, составив 73,62 рубля.
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