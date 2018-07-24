Ямальские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 780 миллионов рублей

Ямало-Ненецкая таможня в первом полугодии 2018 года перечислила в доходную часть федерального бюджета 783,77 млн рублей таможенных и иных платежей. В том числе по импортной составляющей перечислено 776,84 млн рублей, по таможенным сборам и иным платежам — 6,93 млн рублей.