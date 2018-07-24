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Ямальские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 780 миллионов рублей
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Ямальские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 780 миллионов рублей 

ИА Север-Пресс 34 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямало-Ненецкая таможня в первом полугодии 2018 года перечислила в доходную часть федерального бюджета 783,77 млн рублей таможенных и иных платежей. В том числе по импортной составляющей перечислено 776,84 млн рублей, по таможенным сборам и иным платежам — 6,93 млн рублей.
Установленное контрольное задание выполнили на 100,32%, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-службе Ямало-Ненецкой таможни. В рамках реализации крупномасштабного проекта по строительству завода по переработке сжиженных углеводородных газов перечислено 596,83 млн рублей.
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