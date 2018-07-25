Прогноз результатов «Магнита» за II квартал: рентабельность продолжает падать

Рентабельность, по нашим оценкам, продолжила сокращаться во 2К18, что, однако, вероятно, будет нейтрально воспринято рынком, поскольку в центре внимания — комментарии менеджмента об изменениях в розничной стратегии.

Магнит опубликует финансовые результаты за 2К18 по МСФО в четверг, 26 июля, и проведет телеконференцию.

Ниже представлены наши ключевые прогнозы

— Выручка, по нашим оценкам, выросла во 2К18 на 7.2% г/г за счет расширения сети

— Нулевая продуктовая инфляция и слабые LfL оказали давление

— Валовая прибыль, по нашим прогнозам, немного снизилась г/г — Валовая маржа остается под давлением инвестиций в цены

— Мы ожидаем падение EBITDA на 16% г/г — Рентабельность по EBITDA должна составить 7.5% против 7.1% в 1К18

— Чистая прибыль, по нашим расчетам, сократилась на 30% г/г Телеконференция: 26 июля, 18:00 МСК. В фокусе:

— Детали потенциальных изменений в бизнес-модели/розничной стратегии

— Обновление годового прогноза, расширение и ремонт магазинов

— Прогноз сделок M&A — самые интересные регионы/форматы

— Комментарии о покупке SIA