Ещё
Прогноз результатов «Магнита» за II квартал: рентабельность продолжает падать
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Таджикистан направил ноту России
Таджикистан направил ноту России

Прогноз результатов «Магнита» за II квартал: рентабельность продолжает падать 

Прайм 1 час назад
Рентабельность, по нашим оценкам, продолжила сокращаться во 2К18, что, однако, вероятно, будет нейтрально воспринято рынком, поскольку в центре внимания — комментарии менеджмента об изменениях в розничной стратегии.
Магнит опубликует финансовые результаты за 2К18 по МСФО в четверг, 26 июля, и проведет телеконференцию.
Ниже представлены наши ключевые прогнозы
— Выручка, по нашим оценкам, выросла во 2К18 на 7.2% г/г за счет расширения сети
— Нулевая продуктовая инфляция и слабые LfL оказали давление
— Валовая прибыль, по нашим прогнозам, немного снизилась г/г  — Валовая маржа остается под давлением инвестиций в цены
— Мы ожидаем падение EBITDA на 16% г/г  — Рентабельность по EBITDA должна составить 7.5% против 7.1% в 1К18
— Чистая прибыль, по нашим расчетам, сократилась на 30% г/г  Телеконференция: 26 июля, 18:00 МСК. В фокусе:
— Детали потенциальных изменений в бизнес-модели/розничной стратегии
— Обновление годового прогноза, расширение и ремонт магазинов
— Прогноз сделок M&A — самые интересные регионы/форматы
— Комментарии о покупке SIA
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ дешевеют в Лондоне, кроме TCS Group СМИ: "Сибур" готовится к IPO на сумму $2-3 млрд Рубль до середины дня может укрепиться на фоне проводимых Минфином аукционов ОФЗ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ14
Убийство телеведущего поразило страну69
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны135
США нанесут удар по госдолгу России222
Шарапову возмутили дороги Крыма77
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение