«Магнит» сохраняет прогноз-2018 по росту выручки на уровне 7-9%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" сохраняет прогноз по росту выручки в 2018 году на уровне 7-9%, а также по количеству открытий магазинов в текущем году, сообщила гендиректор «Магнита» Ольга Наумова

"Мы подтверждаем прогноз по росту выручки, который мы давали, и капитальных затрат", — сказала Наумова в ходе телефонной конференции. В начале года «Магнит» сообщил, что ожидает увеличения выручки в текущем году на 7-9% по сравнению с прошлым годом. Капитальные затраты ожидаются на уровне 55 миллиардов рублей.

По словам главы ритейлера, прогноз по числу открытий магазинов в 2018 году также сохраняется. «Магнит» планирует открыть (без учета закрытий) 1,5 тысячи «магазинов у дома», 700 магазинов косметики и 20 гипермаркетов и магазинов «Магнит Семейный».

Наумова отметила, что компании необходимо было провести «домашнюю работу» для повышения эффективности выбора локаций и улучшения качества редизайна магазинов. «Мы видим, что магазины, открытые в последние периоды, во втором квартале, показывают лучший выход на потенциал, чем это было во втором полугодии прошлого года», — сказала гендиректор.

По ее словам, более эффективная работа с локациями позволит не только выполнить прогноз по открытиям, но и открыть качественные локации без ущерба для будущих сопоставимых продаж. Прогноз по количеству обновленных магазинов (1,2 тысячи объектов) также не меняется.