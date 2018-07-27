«Магнит» опубликовал нейтральные финрезультаты за II квартал

Магнит ( MGNT LI: ПО РЫНКУ; РЦ $21,6/ГДР; MGNT RX: ПО РЫНКУ; РЦ 5 754 руб. /обыкновенную акцию.) вчера представила финансовые результаты за 2К18 и провел телефонную конференцию.

Выручка. Выручка за 2К18 составила 306,7 млрд руб., что на 6% выше г/г и на 1% ниже нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка. Рост выручки, главным образом, вызван увеличением торговых площадей на 11,7%. LfL-чек и Lfl-трафик остались в негативной зоне — соответственно —3,1% г/г и —2,1% г/г. Таким образом, LfL-выручка снизилась на 5,2% г/г, замедлившись в сравнением с 1К18 (-3,65% г/г) из-за низкой продовольственной инфляции, которая оказала давление на чек, меньшего числа магазинов, открытых после переоборудования (414 в 1П18 против 830 в 1П17), жесткой конкуренции и каннибализации.

Рентабельность. Валовая прибыль за 2К18 снизилась на 4,2% г/г до 75,2 млрд руб. при рентабельности 24,5% (-2,7 п.п. г/г) на фоне инвестиций в цены, расширения промо активности в мае и июне с целью сохранения доли рынка и увеличения порчи в связи с неправильными промо прогнозами. Это привело к снижению EBITDA на 15% г/г до 23,6 млрд руб. (она оказалась выше нашего прогноза на 9% и ниже прогноза рынка на 2%) и росту арендных расходов (из-за увеличения доли арендованных магазинов), разовых списаний запасов и начисленных резервов в размере 1,5 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась на 1,9 п.п. г/г. Чистая прибыль снизилась на 21,5% до 10,4 млрд руб. при рентабельности 3,4% (-1,2 п.п. г/г) на фоне тех же факторов, что и EBITDA. Чистая прибыль оказалась на 40-6% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза, что может быть связано с улучшением процентных и налоговых расходов.

Телефонная конференция. В ходе телефонной конференции компания упомянула о ключевых направлениях развития: 1) улучшение структуры менеджмента с фокусом на региональной структуре; 2) оптимизация промо активности; 3) оптимизация затрат на персонал и процентных расходов и 4) улучшение логистики. По ожиданиям менеджмента, первые результаты этих мер дадут о себе знать в 4К18.

Что касается логистики, компания сейчас ищет правильный актив и хорошие условия покупки или же стратегического партнера, чтобы оптимизировать цепочку поставок и логистическую инфраструктуру.

Программа переоборудования магазинов: компания отмечает хорошую динамику в переоборудованных магазинах и подтвердила свои планы по переоборудованию 1 200 магазинов в 2018, однако с более оптимизированным графиком (в высокий сезон ноября и декабря магазины закрываться не будут), а дни на переобрудование сократят с 24-28 до 18 дней, что должно поддержать рост LfL-выручки в 2П18.

Компания также подтвердила свой прогноз по открытию 2 220 магазинов в 2018 г. и рост выручки на 7-9%.

Влияние на акции. Результаты в целом соответствуют нашим прогнозам в части выручки и лучше в части рентабельности; таким образом, мы считаем их НЕЙТРАЛНЫМИ для компании. Акции сильно подешевели за день до их объявления (ГДР упали на 5% на фоне умеренно пессимистичных настроений) и вчера догнали рынок (ГДР подорожали на 7,1%, в том числе на фоне решения совета директоров компании не одобрять покупку фармдистрибьютора SIA Group на нынешних условиях). Мы подтверждаем рекомендацию ПО РЫНКУ и не ожидаем триггеров до объявления новой стратегии в сентябре и фактических результатов, которые мы ожидаем увидеть ближе к 1К19.

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