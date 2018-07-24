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Биткоин подорожал до $7,9 тысячи
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Биткоин подорожал до 7,9 тысячи долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена биткоина (bitcoin) во вторник растет, нисходящий тренд, наблюдавшийся на протяжении последних месяцев, сломлен, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 09.03 мск биткоин дорожал на 3,8%, до 7,948 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,53%, до 7,956 тысячи долларов.
Другие криптовалюты в отличие от биткоина дешевеют: Ethereum снижается в цене на 1,03%, до 463,05 доллара, Ripple — на 2,59%, до 0,448 доллара, Bitcoin Cash — на 2,02%, до 805,44 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 290,1 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 47% всего рынка криптовалют.
На ход торгов влияют три фактора, сказал РИА Новости исполнительный директор Zichain Сергей Ковтуненко.
"Во-первых, "натуральные" потоки участников рынка — среднесрочные покупки или продажи криптовалюты в больших объемах; во-вторых, спекулятивные потоки алготрейдеров и внутридневных трейдеров; в-третьих — принудительные покупки или продажи маржинальных трейдеров", — отмечает эксперт.
По его мнению, на данный момент решающим выступает фактор "натуральных" покупок криптовалюты.
"Далее, после пробития технического уровня в 7,5 тысячи долларов за биткоин, алготрейдеры и иные технически ориентированные трейдеры будут стремиться довести курс в технической покупке до следующего значимого уровня в 8 тысяч долларов. Вместе с этим, открытые позиции в короткой продаже закрываются принудительно в рамках short-covering", — считает Ковтуненко.
Он делает вывод, что восходящее движение курса может продолжиться с целью тестирования уровня в 8 тысяч долларов за биткоин. Если динамика курса будет и дальше развиваться аналогичным образом, тренд на увеличение курса продолжится и свыше этой отметки — однако для этого необходимо хотя бы временное завершение спекулятивных атак. Минимум июля выше минимума июня, что является признаком восходящего движения, также отметил аналитик.
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