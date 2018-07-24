Новый прожиточный минимум в Курганской области — 9730 рублей

Для пенсионеров этот минимум составляет 8031 рубль

Правительство сегодня определило новый размер прожиточного минимума в Курганской области за II квартал 2018 года — 9730 рублей. Рост к I кварталу составил 3,8%, сообщает пресс-служба губернатора.

По словам заместителя директора департамента экономического развития Сергея Токарева для работающих граждан он составил 10361 рублей, для детей — 10347 рублей, для пенсионеров — 8031 рублей.

Прожиточный минимум нужен для расчёта, могут ли жители претендовать на поддержку, например, на ежемесячные пособия на ребенка, социальную помощь малоимущим семьям или субсидии на оплату коммунальных услуг.