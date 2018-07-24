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Новый прожиточный минимум в Курганской области — 9730 рублей
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Новый прожиточный минимум в Курганской области — 9730 рублей 

45.ru 34 минуты назад
Фото: 45.ru
Для пенсионеров этот минимум составляет 8031 рубль
Правительство сегодня определило новый размер прожиточного минимума в Курганской области за II квартал 2018 года — 9730 рублей. Рост к I кварталу составил 3,8%, сообщает пресс-служба губернатора.
По словам заместителя директора департамента экономического развития Сергея Токарева для работающих граждан он составил 10361 рублей, для детей — 10347 рублей, для пенсионеров — 8031 рублей.
Прожиточный минимум нужен для расчёта, могут ли жители претендовать на поддержку, например, на ежемесячные пособия на ребенка, социальную помощь малоимущим семьям или субсидии на оплату коммунальных услуг.
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