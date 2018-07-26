Валютная пара EUR/USD завершает формирование треугольника 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика» В четверг, 26 июля, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории после значительного роста, который был накануне. В среду валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала восходящее движение, в частности, после проведенной встречи между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Отметим, что Дональд Трамп сообщил о намерении решить справедливо вопрос, связанный с тарифами на импорт продукции из ЕС в США.
Из макроэкономической статистики в Германии вышли данные по индексу делового оптимизма Ifo, который в июле составил 101,7 пункта по сравнению с 101,8 пунктами в июне. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 101,5 пункта. Также в Германии были опубликованы индекс текущих условий Ifo и индекс ожиданий Ifo. Так, первый показатель в июле составил 105,3 пункта против прогноза 104,8 пункта, а второй показатель составил 98,2 пункта против прогноза 98,1 пункта. В США были обнародованы данные по продажам нового жилья, которые в июне составили 631 тыс. против прогноза 670 тыс. При этом майское значение было пересмотрено в сторону понижения с 689 тыс. до 666 тыс. Важных выступлений представителей ФРС не было. Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на заседание ЕЦБ, которое состоится в четверг. Мы ожидаем, что регулятор сохранит ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0% и 0,4% соответственно. Что касается пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, то он подтвердит, что программы выкупа активов завершится в конце года, а первое повышение процентной ставки будет не ранее середине 2019 года. В США будут опубликованы данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за неделю, а также июньские заказы на товары длительного пользования. Важных выступлений представителей ФРС не ожидается. На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD завершает формирование симметричного треугольника с верхней границей около 1,1745 и нижней в районе 1,16. При этом пара пока находится в боковом коридоре 1,1508-1,1839. На текущий момент стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается возобновление нисходящего движения.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, 4-Hour ChartВадим Сысоев, аналитик ГК «ФИНАМ»