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Вьетнамское предприятие пожертвовало 200 тыс. долларов на проект по поддержке бедных в провинции Юньнань
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Вьетнамское предприятие пожертвовало 200 тыс. долларов на проект по поддержке бедных в провинции Юньнань 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Ханой, 24 июля /Синьхуа/ — Посольство КНР во Вьетнаме в понедельник получило пожертвование в размере 200 тыс. долларов США от вьетнамского предприятия на нужды проекта по поддержке бедных в китайской провинции Юньнань.
Согласно поступившей информации, пожертвование было сделано вьетнамской компанией «ООО Феникс», занимающейся развитием международного туризма. Пожертвованные средства являются лишь первым траншем безвозмездной помощи на общую сумму 500 тыс. долларов США. Данные средства пойдут на нужды проекта по поддержке бедных в уездах Цзиньпин и Малипо в китайской провинции Юньнань.
Временный поверенный в делах посольства КНР во Вьетнаме Инь Хайхун на церемонии передачи пожертвования отметил, что данная помощь не только сыграет большую роль в стимулировании развития местной экономики и общества, а также улучшении условий жизни народа, но и укрепит традиционную дружбу между китайским и вьетнамским народами, внесет свою лепту в дело дружбы двух стран.
Президент «ООО Феникс» заявил о готовности прилагать силы для помощи бедным в Китае и играть активную роль в укреплении вьетнамско-китайской дружбы.
На мероприятии присутствовали представители посольства КНР во Вьетнаме, отдела внешних связей ЦК КПВ, Общества вьетнамско-китайской дружбы. —0—
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