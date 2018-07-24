Жить на доходы от аренды жилья лучше в Сургуте

Сургут вошел в тройку самых выгодных для сдачи жилья в аренду муниципалитетов России . Об этом сообщает портал недвижимости «Мир квартир». Согласно рейтингу, составленному аналитиками портала, дороговизна аренды в Сургуте (19 тысяч рублей в месяц за съем «однушки» и 30 тысяч — за трехкомнатную квартиру) позволит собственнику квартиры не заботиться об иных источниках дохода, так как разница между ценой аренды и величиной прожиточного минимума для пенсионеров в ХМАО (11,6 тысячи рублей) по России будет значительной. При этом величина прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе — 15,3 тысячи. Первое и второе место в рейтинге разделили Москва (30 тысяч рублей в месяц за аренду однокомнатной квартиры и 52,5 тысячи рублей за «трешку» при средней величине прожиточного минимума 18,4 тысячи рублей) и Якутск (20 тысяч за «однушку» и 25 тысяч за двухкомнатную квартиру при 17,5 тысячи рублей прожиточного минимума). А вот в Екатеринбурге такой бизнес не будет самым прибыльным: в столице Урала месячная аренда «однушки» стоит всего 15 тысяч рублей при прожиточном минимуме в 10,3 тысячи рублей. Впрочем, владельцы екатеринбургских «трешек» (27 тысяч рублей в месяц) еще могут получить хороший гешефт, сдавая их в аренду. Гораздо хуже обстоят дела в Тюмени (13 тысяч рублей за однокомнатную квартиру при 10,4 тысячи рублей прожиточного минимума) и Нижнем Тагиле, где показатели цены аренды и прожиточного минимума почти равны. Замыкают список самых невыгодных в отношении аренды городов Саранск (8 тысяч рублей за «однушку» и 10 тысяч рублей за «двушку» при 8,8 тысячи рублей прожиточного минимума и Курск (7 и 9 тысяч рублей за «однушку» и «двушку» соответственно при 9,5 тысячи рублей прожиточного минимума). Стоит отметить, что спрос на сдаваемое в аренду жилье в городах России во многом скорректировал завершившийся на прошлой неделе чемпионат мира по футболу. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», лидером по увеличению спроса на аренду в мае стал Екатеринбург. В уральской столице он вырос почти в 19 раз (+1 792,7%) относительно начала года. На втором месте оказалась Казань (+1 392,4%), на третьем — Самара (+1 121,7%). Ранее по теме: Мундиаль в 19 раз повысил спрос на аренду жилья в столице Урала