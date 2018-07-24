От Москвы до Сургута: съемное жилье в России дорожает 

Сильнее всего выросла цена аренды в Рязани — на 11,9%, теперь однокомнатную квартиру в этом городе можно снять в среднем за 12 тысяч рублей. На 10% подорожали съемные квартиры во Владивостоке — 14,3 тысячи рублей в месяц. В Пензе рост цены составил 9,9% — до 9 тысяч рублей, в Кургане — плюс 9,3% (6,9 тысячи рублей), в Сургуте — 9,1% (15,7 тысячи рублей).
В Москве цена аренды выросла на 3,5% — средний ценник для однушки в столице составляет 32,6 тысячи рублей в месяц. За эти деньги можно снять две однокомнатные квартиры в Екатеринбурге, три во Владимире и четыре — в Орле. На эти деньги также можно снять среднюю двушку в любом городе России или же трехкомнатную квартиру в 60 крупных городах.
Высокие ставки на аренду сохраняются в Сочи — 22,5 тысячи рублей за однушку, в Севастополе — 21,2 тысячи рублей и Симферополе — 21 тысяча рублей. В Петербурге однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 20,3 тысячи рублей.
Самые дешевые съемные квартиры в Магнитогорске — 6,5 тысячи рублей, Чебоксарах и Курске — 6,6 тысячи рублей, Кургане и Нижнем Тагиле — 6,9 тысячи рублей в месяц.