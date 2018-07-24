Биржи АТР растут на фоне позитивных отчетностей американских компаний

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются в плюсе, инвесторы отыгрывают позитивные финансовые результаты компаний крупнейшей экономики мира, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.50 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,59% — до 2904,93 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,39%, до 1623,92 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,49%, до 28676,02 пункта. Корейский KOSPI рос на 0,58% — до 2282,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,6%, до 6264,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 22529,98 пункта.

Трейдеры реагируют на сезон отчетностей в США в отсутствие новых негативных сообщений о торговом конфликте между США и Китаем , отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс . В частности, после того, как о своих результатах сообщила одна из крупнейших компаний по производству игрушек Hasbro, ее акции подорожали к закрытию торгов понедельника на 12,9%.

В то же время американский холдинг Alphabet Inc. , владеющий компанией Google , по итогам первой половины 2018 года нарастил в годовом выражении чистую прибыль на 40,7% — до 12,596 миллиарда долларов. Выручка компании выросла на 25,7% — до 63,803 миллиарда долларов. На предторгах акции Alphabet дорожают на 3,61%.

Позднее на этой неделе также будут опубликованы финрезультаты других крупных американских компаний — Boeing , Facebook, Amazon.com , McDonald's.