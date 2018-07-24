Богатый предприниматель «бросил» миллионы в чужой морской огород

Победителем первого электронного аукциона в Приморье на право пользования рыбоводного участка стал ИП Челновая Анастасия Андреевна из Амурской области . Как стало известно KONKURENT.RU , предприниматель выложила за участок в 70 гектаров в Зарубино Хасанского района 15,1 млн руб. при начальной цене в 657,7 тыс. руб.

Согласно ЕГРЮЛ, Челновая зарегистрировалась предпринимателем в сентябре 2017 г. и с тех пор не раз участвовала в аукционах Росрыболовства . В частности, в декабре прошлого года в Приморье разыгрывались два участка для осуществления аквакультуры площадью 102 и 823 га. Первый морской участок амурский предприниматель проиграла в итоге сахалинскому ООО «Биомарин» (оно заплатило 37,5 млн руб. при начальной цене в 39,3 тыс. руб.), второй участок — приморскому ООО «Реал Девелопмент» (70,5 млн руб. против 317,02 тыс. руб.).

Также в нынешнем аукционе участвовали ООО «Рыбный остров» (заняло второе место, предложив на 3 тыс. руб. меньше Челновой), ООО «Зарубинская база флота» (контролирует люди Дмитрия Дремлюги, владельца ХК «Дальморепродукт») и еще три компании.

Напомним, в Приморье планируют продать еще 45 рыбоводных участков. Аукционы по ним пройдут с 3 августа по 13 сентября. Кроме того, на Восточном экономическом форуме с 11 по 13 сентября на полную мощность будет работать электронная площадка. Здесь планируется разыграть 14 лотов. Всего на торги выставлено 9 тыс. гектаров под аквакультуру.