Добыча золота в Забайкалье в первом полугодии 2018 года увеличилась на 15%

"По оперативным данным, за первое полугодие добыто 4343 кг золота (рост к аналогичному периоду прошлого года — 15%)", — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что около двух тонн добытого драгметалла — это рудное золото, свыше 2,3 тонны — рассыпное.

Лидерами по добыче золота в первом полугодии стали компании «Ново-Широкинский рудник», «Рудник Александровский» и «Ксеньевский прииск». 200-килограммовый рубеж добычи также перешагнули предприятия «Урюмкан», артель старателей «Даурия» и «Рос-ДВ».