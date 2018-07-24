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Добыча золота в Забайкалье в первом полугодии 2018 года увеличилась на 15%
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Добыча золота в Забайкалье в первом полугодии 2018 года увеличилась на 15% 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 24 июля. /ТАСС/. Добыча золота в Забайкальском крае, по оперативным данным за первое полугодие текущего года, выросла на 15% и превысила 4,3 тонны, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минприроды.
"По оперативным данным, за первое полугодие добыто 4343 кг золота (рост к аналогичному периоду прошлого года — 15%)", — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что около двух тонн добытого драгметалла — это рудное золото, свыше 2,3 тонны — рассыпное.
Лидерами по добыче золота в первом полугодии стали компании «Ново-Широкинский рудник», «Рудник Александровский» и «Ксеньевский прииск». 200-килограммовый рубеж добычи также перешагнули предприятия «Урюмкан», артель старателей «Даурия» и «Рос-ДВ».
Забайкальский край входит в десятку регионов, лидирующих по объемам золотодобычи в России. В 2017 году добыча золота в крае выросла на 10%, превысив 13,3 тонны.
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