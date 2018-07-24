В приморских супермаркетах упала цена на продукты первой необходимости

Департамент лицензирования и торговли представил новую расценку на некоторые продукты из корзины первой необходимости жителей Приморского края

Теперь килограмм сахара можно приобрести за 43 рубля, а самый дешёвый десяток яиц в приморских магазинах можно найти на 49 рублей.

«Понижение цен именно на эти продукты произошло из-за того, что они более востребованы по сравнению с другими, которые еженедельно покупают жители края», — сообщили в ведомстве.

Отметим, в некоторых супермаркетах Приморья цена за килограмм сахара уже понизилась на 5 рублей.