«Эта практика себя изживает». Пермяки расхотели подселять к себе квартирантов

Молодые предпочитают жить в новых домах, а не ютиться у бабушек на подселении

По подсчетам специалистов онлайн-сервиса N1.RU, в Перми за последний год на 60% сократилось число комнат для аренды в квартирах. Сейчас в городе выставлено всего 142 таких объекта, а год назад их было 369.

Сейчас аренда комнаты в квартире с живущим в ней хозяином — это самый дешевый вариант для аренды в Перми. Средняя цена аренды комнаты составляет 6700 рублей в месяц. Средняя стоимость аренды комнат в квартире на подселение примерно равна 8000-9000 рублей. Это дешевле комнаты в общежитии в среднем на 500 рублей в месяц. Но за ту же сумму в месяц уже можно найти отдельную квартиру на окраине.

Чаще всего комнату в квартире предлагают снять пенсионеры. На цене аренды это не отражается, а вот на решении квартирантов сказывается.

— Сдача в аренду свободных «квадратов» в собственной квартире для пожилых людей — это самый простой способ получить прибавку к пенсии. Но эта практика себя изживает. Жить в одной квартире с посторонними пожилыми людьми молодые люди сейчас согласятся только в случаях крайней нужды, — комментирует ситуацию руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва

По подсчетам N1.RU, одна из самых дешевых комнат сдается в доме-хрущевке в Дзержинском районе за 5000 рублей. А самая дорогая комната сдается в «двушке» на улице Челюскинцев за 9500 рублей.

ТОП-10 комнат на подселение в Перми

Комната на шоссе Космонавтов,173 а. Цена аренды 8000 рублей. Собственник-женщина, современный, коммуникабельный неконфликтный человек Комната на Петропавловской, 91. Цена аренды 6 000 рублей. Собственник — пожилая женщина Комната на Крисанова, 29. Цена аренды 6 500 рублей. В подселении живет собственник Комната на Одоевского, 22. Цена аренды 5 500 рублей. Проживает хозяйка Комната на Пушкина, 23. Цена аренды 6 000 рублей. Проживает хозяйка Петропавловской, 89. Цена аренды 6 000 рублей. Проживает хозяйка Комната на Чернышевского, 13. Цена аренды 7 000 рублей. Живет женщина-собственник Комната на улице Гайдара, 6/2. Цена аренды 7 000 рублей. Проживание с хозяйкой Комната на улице Пушкина, 21. Цена аренды 8 000 рублей Комната на улице Мира, 115. Цена аренды 8 500 рублей. В соседних комнатах проживает девушка с мамой, и хозяйка с молодым человеком

Ранее аналитики онлайн-сервиса N1.RU подсчитали срок жизни объявлений о продаже квартир.