Американский регулятор помог доллару и евро

— В понедельник 23 июля курс доллара США на бирже в Москве впервые скорректировался вниз до 63 рублей после длительного цикла повышения, вызванного новостями о возможном скором усилении санкционного давления США на Россию

На текущий момент падение на отечественном рынке ценных бумаг приостановилось — игроки адаптировались к новым угрозам и переключили внимание на другие факторы. В частности, на динамику нефтяных котировок, так как после серии спусков она вновь стала положительной. Нефть эталонной марки Brent в ходе вчерашних торгов подорожала до 74 долларов за баррель.

Во вторник, 24 июля, в отсутствие негатива прогнозируется продолжение консолидации рубля в области 63-63,5 — за доллар и 73,5-74,5 — за евро. Значимых событий, которые могут кардинально изменить ситуацию на валютном рынке, сегодня не предвидится.

Правда, евро может возобновить укрепление к доллару в преддверии заседания Европейского ЦБ 26 июля и вновь достичь отметки 1,175.

В случае же новостных сюрпризов, а также если нефть Brent внезапно спустится под отметку 70 долларов за баррель, рубль рискует подешеветь до 64 за доллар и 75 — за евро.