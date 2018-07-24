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Американский регулятор помог доллару и евро
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Американский регулятор помог доллару и евро 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Анастасия Соснова, аналитик ИК "Фридом Финанс", специально для "Российской газеты":
— В понедельник 23 июля курс доллара США на бирже в Москве впервые скорректировался вниз до 63 рублей после длительного цикла повышения, вызванного новостями о возможном скором усилении санкционного давления США на Россию.
На текущий момент падение на отечественном рынке ценных бумаг приостановилось — игроки адаптировались к новым угрозам и переключили внимание на другие факторы. В частности, на динамику нефтяных котировок, так как после серии спусков она вновь стала положительной. Нефть эталонной марки Brent в ходе вчерашних торгов подорожала до 74 долларов за баррель.
Во вторник, 24 июля, в отсутствие негатива прогнозируется продолжение консолидации рубля в области 63-63,5 — за доллар и 73,5-74,5 — за евро. Значимых событий, которые могут кардинально изменить ситуацию на валютном рынке, сегодня не предвидится.
Правда, евро может возобновить укрепление к доллару в преддверии заседания Европейского ЦБ 26 июля и вновь достичь отметки 1,175.
В случае же новостных сюрпризов, а также если нефть Brent внезапно спустится под отметку 70 долларов за баррель, рубль рискует подешеветь до 64 за доллар и 75 — за евро.
Для продолжения укрепления рубля при этом меньше оснований, поскольку практически все валюты развивающихся стран сейчас испытывают слабость на фоне ускоренного повышения ставок американским регулятором (ФРС США), а российская валюта еще и остается под давлением геополитики.
Российская Газета: последние новости
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