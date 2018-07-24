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Биржевая торговля лесом в Хабаровском крае и Амурской области начнется в этом году
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Биржевая торговля лесом в Хабаровском крае и Амурской области начнется в этом году 

Прайм 1 час назад
ХАБАРОВСК, 24 июл /ПРАЙМ/. Хабаровский край и Амурская область до конца этого года могут начать продавать лес на бирже, сообщает Минвостокразвития РФ.
"Торги на лесной бирже в Хабаровском крае и Амурской области планируется запустить до конца 2018 года. Соответствующее соглашение подписано с правительством Хабаровского края в июне этого года, соглашение с Амурской областью планируется подписать в рамках деловой программы четвертого Восточного экономического форума", — приводятся в сообщении слова гендиректора агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонида Петухова.
Отмечается, что ранее о совместном развитии биржевых торгов лесоматериалами договорились АПИ и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). В мае 2018 года стартовал пилотный проект по развитию подобных биржевых торгов в Приморском крае. Торги лесом и лесоматериалами на постоянной основе планируется запустить уже в сентябре-октябре этого года.
Отмечается, что в настоящее время ключевым игроком в биржевой торговле лесом является Чикагская торговая биржа (CME).
"Реализация пилотного проекта на Дальнем Востоке позволит создать новые региональные ориентиры в формировании цен на продукты лесной отрасли", — сообщает министерство.
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